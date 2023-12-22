Jandarma, uyuşturucu imal eden 5 şüpheliyi gözaltına aldı

Jandarma ekipleri, uyuşturucu imal ederek sattıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 6 kilogram skunk, 3 kilogram bonzai, 144 kök skunk ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi için yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, 14-20 Aralık tarihlerinde Şereflikoçhisar ve Gölbaşı ilçelerinde Ö.S, B.N.A, Ü.A, G.K. ve H.E.E'nin uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Şereflikoçhisar ve Gölbaşı İlçe Jandarma komutanlıkları tarafından şüphelilerin ikametine düzenlenen operasyonda, 6 kilogram skunk, 3 kilogram bonzai, 144 kök skunk, 135 litre sıvı gübre, 12 adet ışık kaynağı, 19 uyuşturucu içme aparatı, 6 hava konnektörü, 4 vantilatör, 5 iklimlendirme çadırı, 3 hassas terazi, bir tabanca ve 17 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.