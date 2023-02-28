Jandarma uyku tulumlarını hazırlayanlarla depremzedeleri görüntülü görüştürdü

ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Ankara'da öğretmen ve öğrencilerin hazırladıkları uyku tulumu ve battaniyeler, Adıyaman'ın Besni ilçesinde çadır kentte yaşayan depremzedelere ulaştırıldı.

ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Ankara'da öğretmen ve öğrencilerin hazırladıkları uyku tulumu ve battaniyeler, Adıyaman'ın Besni ilçesinde çadır kentte yaşayan depremzedelere ulaştırıldı.

Ankara Dikmen Nevzat Ayaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedeler için uyku tulumu ve battaniye dikti.

Hazırlanan uyku tulumları Besni'de jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri, Vakkas Kumral İlkokulu bahçesinde kurulan çadır kentte uyku tulumu ve battaniyeleri dağıtırken, öğretmen ve depremzedeleri telefonda görüntülü görüştürdü.

Depremzedeler, öğretmen ve öğrencilere verdikleri destek için teşekkür etti.

Çadırda kalan vatandaşlardan Nazım Kaygusuz, AA muhabirine, depremde 7 yakınının hayatını kaybettiğini söyledi.

Evi zarar gördüğü için çadır kentte kaldığını belirten Kaygusuz, "Bize uyku tulumu ve battaniye verdiler. Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Sağ olsunlar, kötü gün dostu onlar. Bizi düşündükleri için gurur duyduk." dedi.

Kendilerini düşünenlerin olduğunu bilmenin iyi hissettirdiğini ifade eden Kaygusuz, "Biz burada kimsemiz yokmuş gibi olduk ama bu yardımları görünce iyi hissediyoruz. Millet devletine devlet de milletine güvenecek." diye konuştu.

Lafit Doğan ise telefonla konuşurken biraz duygulandığını dile getirerek, "Çok teşekkür ederiz onlara. Bizi düşünmeleri, bizim için çok önemliydi. Sağ olsunlar." ifadelerini kullandı.