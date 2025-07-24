Jandarma Üsteğmen İbrahim Dolaş Kaş'ta Görevine Başladı

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Antalya'nın Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Üsteğmen İbrahim Dolaş, yeni görevine başladı ve ilçenin huzur ve güvenliği için çalışacaklarını belirtti.

Antalya'nın Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Üsteğmen İbrahim Dolaş, görevine başladı.

Alanya Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı Koruma Bölük Komutanı olarak görev yapan Dolaş, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına atandı.

Önceki görev yerinden ayrıldıktan sonra yeni görev yeri olan Kaş'a gelen üsteğmen Dolaş, ilçedeki görevine başladı.

Dolaş, gazetecilere, "Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı olarak ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak için güler yüzlü ve özverili bir şekilde çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
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