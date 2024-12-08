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Jandarma, Türk Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

Jandarma, Türk Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu
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Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma, kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak ve hastalara umut olmak amacıyla Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. Jandarma personeli, kan vererek bir hayat kurtarabileceği mesajını vererek herkesi kan bağışına davet etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığı personeli, kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak, kan bağışının önemine işaret etmek ve hastalara umut olmak amacıyla kan verdi.

Kan bağışına katılan jandarma personeli, toplumsal dayanışmaya katkıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, "Kan vererek bir hayat kurtarabiliriz" çağrısıyla herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.

Türk Kızılay Samsun Şubesi görevlileri, düzenli olarak belirli aralıklarla kan bağışı yapan ve ülkenin kan ihtiyacının karşılanmasına destek veren jandarma personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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