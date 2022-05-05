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Jandarma traktör sürücülerine reflektör dağıttı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Jandarma traktör sürücülerine reflektör dağıttı

Kayseri'de jandarma ekipleri, traktör kazalarını önlemek amacıyla 200 reflektör dağıttı.

Kayseri'de jandarma ekipleri, traktör kazalarını önlemek amacıyla 200 reflektör dağıttı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı, Trafik Haftası kapsamında, geceleri meydana gelebilecek traktör kazaları engellemek maksadıyla Pazarören Mahallesinde reflektör dağıttı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaymakamlık ve Ziraat Odası Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen programda, traktör römorklarına 200 reflektör takıldı.

Jandarma ekipleri, traktör sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili bilgi de verdi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Pınarbaşı, Jandarma, Kayseri, Traktör, Güncel, Haberler

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