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Jandarma Timleri Cumhuriyet Bayramı'nda Gösteri Düzenledi

Jandarma Timleri Cumhuriyet Bayramı'nda Gösteri Düzenledi
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Arama Kurtarma ve Sualtı Arama Kurtarma timleri, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Türk bayrağı eşliğinde etkileyici gösteriler gerçekleştirdi.

ERZURUM İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timlerinin Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü kapsamında, seyir tepesi ve Tortum Gölü'nde Türk bayrağı eşliğinde yaptıkları gösteriler göz doldurdu.

Zorlu arazi ve hava şartlarında başarılı operasyonlar yürüten Jandarma Arama Kurtarma ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Erzurum Kongre Binası'nın ziyaret ettikten sonra Oltu ilçesi Gökkuşağı Tepeleri ile Uzundere ilçesinde bulunan seyir tepesi ve Tortum Gölü'nde Türk bayrağı eşliğinde yaptıkları gösteriler, büyük beğeni topladı.

Haber - Kamera: ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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