Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı - Haberler

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Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı

AA - Osman Öksüz - Güncel
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Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve beraberindeki teşkilat mensuplarını kabul etti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve beraberindeki teşkilat mensuplarını kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, Vali Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sel ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demirtaş, 183 yıldır aynı azim, kararlılık ve vatan sevgisiyle görevini icra eden jandarma teşkilatının yurdun bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını korumak amacıyla ülkenin en ücra köşelerinde dahi üstün bir hizmet gösterdiğini bildirdi.

Jandarma teşkilatının yaptığı işlerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gurur kaynağı olacağına yürekten inandıklarını belirten Demirtaş, kahramanca görev yapan jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümünü tebrik ettiğini, teşkilat mensuplarına başarı dilediğini aktardı.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Teşkilat bünyesinde görevini gerçekleştirirken şehit olan tüm jandarma mensuplarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyor, gazilerimize minnet duyuyor, ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden fedakarca görev yapan teşkilatın kıymetli mensuplarını ve değerli ailelerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Vali Demirtaş'a teşekkür eden Tuğgeneral Coşkun Sel, kuruluş yıldönümü münasebeti ile yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

AA / Osman Öksüz - Güncel

Mahmut Demirtaş Jandarma Mardin Güncel Haberler

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