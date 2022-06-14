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Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Valilik bahçesinde yapılan tören Şehitlikteki tören ADIYAMAN - Adıyaman'da, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Valilik bahçesinde yapılan tören

Şehitlikteki tören ADIYAMAN - Adıyaman'da, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törende, Kur'an-ı Kerim okundu, yapılan duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman Valiliği bahçesinde devam eden etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

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