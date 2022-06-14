Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Valilik bahçesinde yapılan tören Şehitlikteki tören ADIYAMAN - Adıyaman'da, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Valilik bahçesinde yapılan tören Şehitlikteki tören ADIYAMAN - Adıyaman'da, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Buradaki törende, Kur'an-ı Kerim okundu, yapılan duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman Valiliği bahçesinde devam eden etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. AA / Adsız Günebakan - Güncel Güncel Haberler

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