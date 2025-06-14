Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sel, törende yaptığı konuşmada, mensubu olmaktan gurur duyduğu Jandarma Teşkilatının 186. yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yurdun her köşesinde halkla iç içe görev yapan Jandarma Teşkilatının devletin halka açılan penceresi olduğunu belirten Sel, teşkilatın Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak, vatandaşların hak ve özgürlüklerine saygılı şekilde güvenlik hizmeti sunduğunu dile getirdi.

Sel, zor koşullar ve arazi şartlarında kahramanca mücadele eden Jandarma Teşkilatının, emniyet ve diğer kurumlarla tam koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti.

Mersin

Mersin'de de Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Mersin Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Atasoy, Jandarma Teşkilatının 186. yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Program, Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun konseriyle sona erdi.

Hatay

Hatay'da da Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Antakya Şehitliği'nde devam eden programda, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Osmaniye

Osmaniye'de Valilik kompleksindeki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.