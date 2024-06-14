Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü Uşak'ta kutlandı

Uşak'ta Jandarma Teşklilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajı okundu.

Törende konuşan Uşak Vali Vekili Önder Can, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir." dedi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ise teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, birlikte omuz omuza görev yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından jandarma komandolar tarafından zeybek gösterisi yapıldı, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümüne iişkin şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.