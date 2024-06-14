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Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Karaman'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü törenle kutlandı.

Karaman'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Parkı'ndaki törende İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Yarbay Kasım Öztürk günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şehir Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehirliğinde devam eden törende, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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