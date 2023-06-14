Jandarma Teşkilatının 184. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Batman'ın Sason ilçesi ve Diyarbakır'da Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Sason ilçesinde Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı. Kutlama etkinliğinde son yıllarda Türkiye'de üretilen milli ve yerli silah ve teçhizat ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Yapılan etkinlikte 184'üncü yıl dönümüne özel pasta kesildi. Jandarma ekipleriyle beraber görev alan eğitimli köpeklerle gösteriler düzenlendi.

Batman'ın Sason ilçesi ve Diyarbakır'da Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Sason ilçesinde Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı. Kutlama etkinliğinde son yıllarda Türkiye'de üretilen milli ve yerli silah ve teçhizat ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Yapılan etkinlikte 184'üncü yıl dönümüne özel pasta kesildi. Jandarma ekipleriyle beraber görev alan eğitimli köpeklerle gösteriler düzenlendi.

Programda Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Sason Kaymakamı Murat Mete, konuşmasında Jandarma Teşkilatının kurulduğu ilk günden itibaren verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

İlçe Jandarma Tabur Komutanlığında düzenlen etkinliğe; Sason Kaymakamı Murat Mete, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs, 7. Jandarma Tabur Komutanı Erol Büyüktopçu, İlçe Emniyet Amiri Muhammed Aydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, şehit babaları, güvenlik korucuları ve STK temsilcileri katıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümü Diyarbakır'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu çerçevede Jandarma Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Hava Grup Komutanlığınca, il valiliği önünde tören düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte; Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni ve Valilik makamında Diyarbakır Valisi Sayın Ali İhsan Su'ya ziyaret gerçekleştirildi. - BATMAN