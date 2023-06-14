Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıldönümü Edirne'de düzenlenen törenle kutlandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törende, ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez ve jandarma personeli katıldı.

Jandarma Teşkilatının 184. dönümü kutlandı

EDİRNE Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıldönümü Edirne'de düzenlenen törenle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törende, ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez ve jandarma personeli katıldı. Çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, "Jandarma Genel Komutanlığı'nın birer ferdi olarak milletimizin bize olan güveninin bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak perçinlemek ve daha da güçlendirmenin azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamının her anında ülkemizin her noktasında gece, gündüz, sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir" dedi.

Saraçlar Caddesindeki törenin ardından Karaağaç'ta bulunan Jandarma Şehitliğinde hayatını kaybeden jandarma ve şehitler için dua edilerek, karanfiller bırakıldı. Daha sonra Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin ziyaret edildi. Kutlamalar hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.