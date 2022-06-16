Vali Özkan: 'Türk Jandarma Teşkilatı kamu hizmetini çok güzel bir şekilde yerine getirmektedir'

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Türk Jandarma Teşkilatı'nın görevini bihakkın ifa ederek güvenlik kamu hizmetini çok güzel bir şekilde yerine getirdiğini belirterek, insanların jandarmaya güvenle bakmasının hizmet şevklerinin ana kaynağı olduğunu söyledi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Vali Vahdetti Özkan kabulde yaptığı konuşmada, Konya'daki huzur ve güven ortamının tesisinde gösterdikleri gayretten dolayı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu şahsında tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. İnsanların yaşam kalitesinin artırılması ve insanın ihtiyaç duyduğu en önemli hususlardan biri olan güven içinde yaşamanın önemine değinen Vali Özkan, "Geleceğe güvenle bakma ihtiyacı ilk insandan günümüze kadar süre gelmiştir. Bu ihtiyaç aynı zamanda kamu düzenini gerektirmektedir. Kamu otoritelerinin inşa etmiş olduğu insan haklarına dayalı hukuk sisteminin işleyişi özellikle jandarma ve emniyet gibi kolluk birimleri marifetiyle sağlanmaktadır. Türk Jandarma Teşkilatı görevini bihakkın ifa ederek güvenlik kamu hizmetini çok güzel bir şekilde yerine getirmektedir. Türk Jandarma Teşkilatımıza ifa ettikleri kamu görevinde gösterdikleri üstün başarı nedeniyle teşekkür ediyorum. Gerek önleyici tedbirlerle yaptığı nitelikli hizmetler, gerekse olay sonrası adli işlemlerin yürütülmesinde gösterdikleri başarı ile milli hedefler doğrultusunda teknolojik altyapısı ve nitelikli insan kaynakları ile verilen hizmet kalitesi artarak devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Konya'da özellikle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu'nun emir ve komutasında tüm jandarma personelinin canla başla çalıştığını ifade eden Vahdettin Özkan, "Konyalı hemşehrilerimizin huzur ve güvenliğinin sağlanarak yaşam kalitesinin artırılması için canla başla etkin bir çalışma sürdürülmektedir. İnsanlarımızın jandarmaya güvenle bakması, onlara teveccüh içinde olması hizmet şevkimizin ana kaynağıdır" dedi.

Vali Özkan, "Jandarma Teşkilatımız aynı zamanda milletin birliği ve bütünlüğünün korunması için terörle mücadele noktasında çok şehit vermiş en gazi kurumumuzdur. Günümüzde de küresel emperyalistlerin vatanımıza yönelik menfi saldırılarını bertaraf etmede en büyük güvence mekanizmamızdır. Jandarma teşkilatımız bütün terör örgütlerini sindirme noktasında çok önemli merhale kat etmiştir. İyileştirilmesi gereken alanlara projeci bir yaklaşımla teknolojinin niteliklerinden faydalanılması, iyi yöntemler geliştirilmesi kurum için büyük bir imkan ve kabiliyettir. Bu vesileyle Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş Yıldönümünü kutluyor, şehitlerimizin manevi huzurunda tazimle eğiliyor, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum" ifadelerini kullandı.

Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş Yıldönümünde kabulünden dolayı Vali Özkan'a teşekkür eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu ise, "Jandarma teşkilatımız 183 yaşında. Biz Konya'da sizin desteğiniz, sevginiz ve jandarmaya duyduğunuz güven ile çok güzel bir görev ortamı bulduk. Bu görev ortamında devletimize, milletimize, Konyamız'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Jandarma Teşkilatı ve görevli arkadaşlar adına bu desteğinizden ve güveninizden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Güncel