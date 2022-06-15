Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü - Haberler

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Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü

Antalya'da, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Antalya'da, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan ve beraberindeki komutanlar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyduktan sonra şehitliğe geçerek dua etti.

Akşam da İl Jandarma Komutanlığı'nda kokteyl ve mini bir konser düzenlendi.

Kokteyle, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Altunbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehit yakınları, gaziler ve emekli jandarma personeli katıldı.

Özfidan, burada yaptığı konuşmasında, şunları ifade etti:

"Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında; gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir."

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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