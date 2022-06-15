Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü - Haberler

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Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü

Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tanıtım standı kuruldu.

Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tanıtım standı kuruldu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Jandarma Komutanlığınca sahil dolgu alanda kurulan standı ziyaret ederek ekiplerden bilgi aldı.

Yıldırım'a ziyareti sırasında, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık da eşlik etti.

Stantta, jandarmanın kullandığı araçların, cihazların ve teçhizatın tanıtımı yapılıyor.

Standı ziyaret eden çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Yıldırım, çocuklara hediye verdi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Aziz Yıldırım Tekirdağ Jandarma Güncel Haberler

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