Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ve beraberindekiler, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183'nci yıl dönümü dolayısı ile İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Necmettin Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ve beraberindekiler, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183'nci yıl dönümü dolayısı ile İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Necmettin Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Emniyet Müdürü İsmail Toygun'a Komiser İsmail Küçükkaya ve Fatih Yankı eşlik etti. Toygun, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183'nci yıl dönümünü kutlayarak, jandarma personeliyle bir süre sohbet etti. AA / Sebiha Arslan - Güncel Jandarma Hisarcık Datça Güncel Haberler

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