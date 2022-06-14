Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve beraberindeki heyet, jandarma teşkilatının 183'ünci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'a ziyarette bulundu.
Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve beraberindeki heyet, jandarma teşkilatının 183'ünci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'a ziyarette bulundu.
Ağırlar, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle Albay Atasoy'a günün anısına çiçek takdim etti.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
AA / Emrah Yaşar - Güncel