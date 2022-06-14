Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ve beraberindeki teşkilat mensuplarını kabul etti.

Jandarma teşkilatının 183 yıldır üstlendiği her görevi başarıyla yerine getirdiğini belirten Elban, "Ülkemizin güven ve huzur ortamının sağlanmasına çok büyük katkı sunmaktadır. Gece gündüz demeden büyük bir vazife aşkıyla gerçekleştirdiği tüm görevlerde yurdumuzun ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü koruyan Jandarma Teşkilatı'mızın tüm mensuplarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Mersin

Mersin'de Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen töre, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, jandarma görevlileri, gaziler, vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Çarıkcıoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Programda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajı ve jandarma marşı okundu.

Hatay

Antakya ilçesinde, Cumhuriyet Alanı'ndaki törende İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programın ardından İl Jandarma Komutanı Büyük ve beraberindekiler Antakya Şehitliği'ni ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Büyük, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Osmaniye

İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, valilik kompleksindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tombul, Garnizon Şehitliği'ne geçerek şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehitler için dua okunmasıyla program tamamlandı.