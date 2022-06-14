Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü

Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Vali Yıldırım, Kılıç ve beraberindeki rütbeli personel ile bir süre sohbet etti.

Jandarma teşkilatının güvenlik ve asayişin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, terörle ve kaçakçılıkla mücadele gibi önemli görevleri üstün hizmet anlayışıyla ve başarıyla yerine getirdiğini belirten Yıldırım, çağın gereklerine uygun teknolojik altyapısı, eğitimli kadrosu, asırları aşan tecrübesiyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de insanların bir arada ve huzur içinde yaşamasının en büyük teminatlarından biri olacağını ifade etti.

Daha sonra Orta Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

Programa Vali Yıldırım'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.