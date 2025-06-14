Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Antalya'da Kutlandı

JANDARMA Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumunun ardından Uncalı Şehitliği'nde anma programı yapıldı.

Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılan kutlamaların ilk ayağı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı çelengi, Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu konuşma yaptı. Tuğgeneral Hekimoğlu, "186 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bu yana milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü korumak, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla üstün bir görev anlayışıyla hizmet eden jandarma, her koşulda halkımızın yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Jandarmanın yüksek disiplin ve fiziki gücüyle vatanın her noktasında görev yaptığını vurgulayan Tuğgeneral Hekimoğlu, "Türk milletinin sonsuz güvenine layık olmaya devam edeceğiz. Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, hukuk devleti kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı bir şekilde görevimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Yıl dönümü kapsamında düzenlenen program, Uncalı Şehitliği'nde devam etti. Buradaki programda dualar okundu, şehit kabirlerine çiçekler bırakıldı. Törene jandarma personelinin yanı sıra şehit aileleri, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

Haber: Aysu DURSUN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,