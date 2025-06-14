Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı
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Ulaş İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez'i ziyaret ederek Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Eskimez, jandarmanın vatan savunmasındaki önemine vurgu yaptı.

Ulaş İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve beraberindekiler, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Esad Mücahit Eskimez'i ziyaret etti.

Eskimez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yıl dönümü kutladı.

Jandarma Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalıştığını belirtenEskimez, "Jandarma, köklü geçmişi ve üstlendiği sorumluluklarla vatan savunmasında ve kamu düzeninin sağlanmasında kilit rol oynuyor." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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