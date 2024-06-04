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Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıl dönümünde dalış ekibi batık gemide Türk bayrağı açtı

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Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'inci yıl dönümünde dalış ekipleri Marmara Denizi'nde batık gemiye dalış yaparak Türk bayrağı açtı.

TEKİRDAĞ'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'inci yıl dönümünde dalış ekipleri Marmara Denizi'nde batık gemiye dalış yaparak Türk bayrağı açtı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı dalış ekipleri, teşkilatın 185'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında 18 metre batık durumdaki gemiye dalış yaptı. Gemiye ulaşan ekipler, Türk bayrağı açtı. Karada, denizde ve havada asayişi sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin görevde olduklarını belirten jandarma ekipleri, denizin dibinde teşkilatın kuruluşunu kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmara Denizi Tekirdağ Jandarma Spor Güncel Haberler

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