Jandarma Teşkilatı'nın 184. yıldönümü Elazığ'da kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıldönümü dolayısıyla Elazığ'da etkinlik düzenlendi. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nın zeybek gösterisi, komando andı okunması ve eğitimli köpeklerin gösterisi vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıldönümü Elazığ'da coşkuyla kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kültür Park'ta etkinlik düzenlendi. Etkinlik Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nın zeybek gösterisi ile başladı. Ardından komandolar hep bir ağızdan komando andını okudu. Daha sonra jandarmanın eğitimli köpekleri hünerlerini sergiledi. Yapılan gösteriler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Aynı zamanda vatandaşlar ve çocuklar, kurulan stantları gezerek İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan araç ve ekipmanları inceledi.

Etkinliği çok beğendiğini belirten Hilmi Karaçalı, "Geldim gezdim. İmal ettiğimiz silahlar ve kamuflajlar çok güzel. Ben 2000 yılında askerlik yaptım. Böyle bir şey yoktu. O zaman ithal ediyorlardı. Şimdi çok güzel" dedi.

Yasin Enes Yabaneri ise, "Jandarma arabalarını gördüm. Jandarma ekipleriyle fotoğraf çekindik. Gösteri yaptılar. Benim için harika bir gün oldu" diye konuştu. - ELAZIĞ