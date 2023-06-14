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Jandarma Teşkilatı'nın 184. yıldönümü Aksaray'da kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 184. yıldönümü Aksaray'da kutlandı

Güncel Haberler

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıldönümü nedeniyle Aksaray'da komandoların düzenlediği gösteri büyük beğeni topladı. Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği'nin gösterisi vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıldönümü nedeniyle Aksaray'da komandoların düzenlediği gösteri büyük beğeni topladı.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği'nin gösterisi beğeniyle izlendi. Tüfek gösterisi, yürüyüş ve çeşitli gösterilerle vatandaşlara unutulmaz bir sahne sergileyen komando ekipleri vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Gösterilerin ardından Aksaray caddelerinde uygun adımla yürüyüp "Her Türk asker doğar" sloganları atan komandolar hem gururlandırdı hem de duygulandırdı. Kaldırımlarda komando ekiplerinin geçişini izleyen 7'den 70'e tüm vatandaşlar fotoğraf çekti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Komando Aksaray Güncel Haberler

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