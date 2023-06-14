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Jandarma Teşkilatı'nın 184. Kuruluş Yıldönümü Törenle Kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 184. Kuruluş Yıldönümü Törenle Kutlandı

Güncel Haberler

Jandarma Teşkilatı'nın 184'üncü kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli törene katıldı. Tören sonrası jandarma personeli Edirnekapı Şehitliği'ne gitti.

p>JANDARMA Teşkilatı'nın 184'üncü kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli katıldı. Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.Jandarma personeli, tören sonrası Edirnekapı Şehitliğine gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Anıtı Yusuf Kenan Jandarma Güncel Haberler

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