Jandarma Teşkilatı'nın 184. Kuruluş Yıl Dönümü Törenleri Düzenlendi

Gaziantep, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törenlerde çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Jandarma teşkilatının köklü tarihinden aldığı azim ve kararlılıkla her zaman aziz milletin hizmetinde olduğu vurgulandı.

Gaziantep, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında düzenlenen programda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Arıkan, jandarmanın başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Jandarmanın milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu ifade eden Arıkan, "Jandarma, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzenin sağlanması adına hizmetleriyle ulusumuzu her zaman takdiri kazanmıştır. Bizler, milletimizi bize olan bu teveccühünün bilincinden hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız." dedi.

Program alanında, Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri de hazır bulundu ve ekipmanlar sergilendi.

Kilis

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ise İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Teğmen Ömer Mesut Araz tarafından Jandarma Genel Komutanlığının tarihçesi okundu.

Daha sonra meydanda açılan stantları gezen Akşit, sergilenen ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

Malatya

Malatya'daki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anıta çelenk sunan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, yaptığı konuşmada, 184 yıllık kurumda görev almanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar milletin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu aktaran Altın, "Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak ve güçlendirmek azim ve kararlılığındayız." diye konuştu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'daki şehitlikte düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, anıta çelenk bıraktı.

Tuğgeneral Avkıran, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur ve askeri personelle birlikte programın sonunda şehit kabirlerine karanfil bıraktı, dua okudu.

Avkıran, Jandarma teşkilatının köklü tarihinden aldığı azim ve kararlılıkla her zaman aziz milletin hizmetinde olduklarını kaydetti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da jandarma teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü için Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kıdemli Albay Yağan, törende, jandarmanın 184 yıllık başarılarla dolu köklü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile bazı kamu kurum müdürlüleri ile askerler katıldı.