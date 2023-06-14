Jandarma Teşkilatı'nın 184. Kuruluş Yıl Dönümü Manisa'da Kutlandı

Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü Manisa'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler çerçevesinde sabah saatlerinde, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile Manisa Cumhuriyet Meydanı Atatürk büstüne çelenk sunumu gerçekleştirildi. Daha Sonra Tuğgeneral Zafer Tombul, beraberindeki heyetle birlikte Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, il genelinde jandarmanın yürüttüğü çalışmalara ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi verdi. Vali Karadeniz, de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümünü kutlayarak, "Jandarma tüm coğrafyamıza hakim olan belki de tek kamu kuruluşudur. Dolayısıyla yapmış olduğu hizmet ülkemizin her bir metre karesi açısından oldukça önemlidir. Terörle mücadelede, bağımlılıkla mücadelede, şahsa ve mala karşı işlenen suçlarda dimdik ayakta durmak adına canı pahasına mücadele veren bir teşkilatımız. Onun için bugün jandarmamız oldukça güçlü. Ülkemizin her tarafında tüm suçlarla mücadele edecek hem teknik teçhizat, araç gereç kapasitesine sahip hem de yetişmiş insan kapasitesine sahip. Bu anlamda bizim gururumuz, yüz akımız. Fedakarca yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyor, görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA