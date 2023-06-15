Jandarma Teşkilatı'nın 184. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, jandarmanın Türk milletinin tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek, teşkilatın 184 yıl geçmişi ile ülkenin en eski kurumlarından birisi olduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, jandarmanın Türk milletinin tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek, teşkilatın 184 yıl geçmişi ile ülkenin en eski kurumlarından birisi olduğunu ifade etti.

Kaymakam Taner Bolat Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı ve personellerini ziyaret etti. Ziyarette çiçek taktiminde bulunan Kaymakam Bolat, "Tarihi şanla ve şerefle dolu kahraman jandarma teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR