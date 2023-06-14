Jandarma Teşkilatı'nın 184. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Bulanık İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak ve beraberindekiler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ı ziyaret ederek Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümünü kutladılar. Ocak, Jandarma teşkilatının ülkenin ve milletin huzuru ve güveni için büyük bir fedakarlık ve üstün görev anlayışıyla vatandaşlara hizmet ettiğini söyledi.

Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bulanık İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak ve beraberindekiler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ocak, Jandarma teşkilatının ülkenin ve milletin huzuru ve güveni için büyük bir fedakarlık ve üstün görev anlayışıyla vatandaşlara hizmet ettiğini söyledi.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ocak, şunları kaydetti:

"Vatan savunmasında, bölünmez bütünlüğümüzün korunmasında, ülkede huzur ve güvenliğin sağlanmasında üstün bir hizmet anlayışıyla görev yapan Jandarma teşkilatımızın bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum.Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, kahraman şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum."