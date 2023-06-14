Antalya'da düzenlenen törenle Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, jandarmanın milletin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirterek, jandarmanın üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi ile vatan toprakları üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyetinin gücü ve teminatı olduğunu söyledi.

Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Antalya'da Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve jandarma personelinin katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hekimoğlu, burada yaptığı konuşmada, jandarmanın kuruluşundan bugüne kadar Türk milletinin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu dile getirdi.

Milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzenini sağlama noktasında jandarmanın hizmetleri ile ulusun takdirini kazandığına dikkati çeken Hekimoğlu, "Milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek bu güven ve sevgi bağını korumak ve güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Jandarma, günlük yaşamın her alanında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş ve olmaya devam edecektir." dedi.

Jandarmanın üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, kucaklayışı yaklaşımı ile milletin yanında olmaya devam edeceğini kaydeden Hekimoğlu, "Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi ile vatan toprakları üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyetinin gücü ve teminatıdır. En zor koşullarda teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma, milletinden aldığı destekle fedakarca görevini yapmaktadır. Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe özveriyle görev yapan jandarma, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşımızın hak ve özgürlüklerine saygılı üstün vazife anlayışı ile verilen bütün görevlerini yerine getirme azmi ve inancı içerisindedir." diye konuştu.

Vali Yazıcı'dan kutlama mesajı

Vali Yazıcı, yayımladığı mesajında, jandarmanın kurulduğu günden bu yana Türk milletinin huzuru, asayişin temini ve devletin güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan canla başla mücadele ettiğini belirtti.

Jandarmanın başarısı ile Türkiye'nin huzurunu kaçırmak isteyenlerin korkulu rüyası haline geldiğine dikkati çeken Yazıcı, Jandarma Teşkilatının yurdun dört bir yanında, huzur ve güvenlik için fedakarca ve kahramanca mücadele ettiğini vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Jandarma, her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur." sözünü anımsatan Yazıcı, "Biz Asker Ocağını Peygamber Ocağı olarak gören, yüce inanca sahip bir milletiz. Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla milletimizin gönlünde huzur ve güvenin teminatı olarak en güzel şekilde yer almaya devam edecektir. Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle teşkilatımız bünyesinde görevini ifa ederken şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler, kahraman jandarmalarımıza görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.