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Jandarma, Tedavi Sonrası Yaşlı Çifti Beldelerine Ulaştırdı

Jandarma, Tedavi Sonrası Yaşlı Çifti Beldelerine Ulaştırdı
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Çorum'da diyaliz hastası yaşlı kadın ve eşi, hastaneden taburcu olduktan sonra düzenledikleri yardım çağrısı ile jandarmanın desteğiyle beldelerine döndü.

Çorum'da jandarma ekipleri, tedavisinin ardından taburcu edilen yaşlı kadın ile eşini yaşadıkları beldeye ulaştırdı.

Büyük Düvenci beldesinde ikamet eden diyaliz hastası Sultan Ş. (73), rahatsızlanması üzerine eşi Ali Ş. (76) ile birlikte Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Tedavisinin ardından gece saatlerinde taburcu edilen yaşlı kadın ve eşi, beldeye dönecek araç bulamayınca hastane polisinden yardım istedi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Jandarma Hareket Merkezi'nce yaşlı çiftin beldeye ulaştırılması için bir tim görevlendirildi.

Hastaneye gelen jandarma ekibi, yaşlı çifti jandarma aracı ile yaşadıkları beldeye götürdü.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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