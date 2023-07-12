Jandarma Tarım Arazilerinde Anız Yangını Eğitimi

- Jandarma tarım arazilerinde anız yangını eğitiminde

AKSARAY - Aksaray'da tarımsal hasadın başlamasıyla birlikte anız yangınlarına yönelik harekete geçen jandarma ekipleri, aldığı güvenlik önlemlerinin yanı sıra ilçe, köy ve beldelerde çiftçilerle buluşarak anız yangın eğitimi veriyor.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da tarım hasadının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri de bu alanlarda geniş çaplı güvenlik önlemleri alıp uygulamalar yapıyor. Anız yangınlarına karşı bir çalışma yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldığı güvenlik önlemlerinin yanı sıra ilçe, belde ve köylerde çiftçilerin kapısını çalıyor. Çiftçi ve biçerdöver sürücülerine ulaşan jandarma ekipleri anız yakılmaması gerektiğini, anız yakmanın toprağa ve dolayısıyla ekilen ürünlere zarar verdiğini anlatan jandarma ekipleri, traktör ve biçerdöver sürücülerine de araçlarında mutlaka yangın söndürme tüplerinin hazır bulunması gerektiğini söyledi. Anız yakmanın toprağa, çevreye ve doğaya verdiği zararlar hakkında geniş çalı bilgiler veren jandarma ekipleri ayrıca üreticilere bilgilendirme broşürleri dağıttı.