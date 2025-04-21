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Jandarma Takımları Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda 12 Madalya Kazandı

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Manisa'da gerçekleşen Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sezon Finali'nde Jandarma Gücü Oryantiring Elit Takımı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Öğrenci Oryantiring Takımı toplamda 12 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Jandarma Gücü Elit Takımı, genel takım sıralamasında hem erkeklerde hem de kadınlarda Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sezon Finalinde Jandarma Gücü Oryantiring Elit Takımı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Öğrenci Oryantiring Takımı sporcuları çeşitli derecelerde 12 madalya kazandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Manisa'da 18-20 Nisan arasında gerçekleştirilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sezon Finali yarışmalarına katılan Jandarma Gücü Oryantiring Elit Takımı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Öğrenci Oryantiring Takımı sporcuları 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya aldı.

Genel takım sıralamasında ise Jandarma Gücü Elit Oryantiring Takımı, erkeklerde ve kadınlarda Türkiye Şampiyonu oldu.

Bu sonuçlarla 8 sporcu Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

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Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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