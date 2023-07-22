Jandarma Suç Araştırma Timi Haziran Ayında 2 Bin 508 Operasyon Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) haziran ayında 2 bin 508 operasyon yaptığını, 3 bin 548 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda 1732 olay aydınlatıldı ve 1130 şahıs tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin ( Jasat ) haziran ayında 2 bin 508 operasyon yaptığını, 3 bin 548 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, " Jasat, haziran ayında 2 bin 508 operasyon düzenledi. JASAT tarafından 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 1732 olay aydınlatıldı. 3 bin 548 şüpheli yakalandı, 1130 şahıs tutuklandı. Operasyonları gerçekleştiren timlerimizi tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.