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Jandarma, sel bölgesindeki sahipsiz hayvanlara da sahip çıkıyor

AA - Özgür Alantor - Güncel
Jandarma, sel bölgesindeki sahipsiz hayvanlara da sahip çıkıyor

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sel nedeniyle yaralanan veya bakıma muhtaç sahipsiz hayvanlara da sahip çıkıyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sel nedeniyle yaralanan veya bakıma muhtaç sahipsiz hayvanlara da sahip çıkıyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), sel yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde sahipsiz hayvanların bakım, besleme, muayene, tedavi ve aşılama faaliyetlerini yürütüyor.

Her gün afet bölgesindeki sahipsiz hayvanları bekleyen Jandarma HAYDİ ekipleri, ayrıca selde yaralanan, bakıma muhtaç ve aç kalan hayvanların bakım ve yiyecek ihtiyacını karşılıyor.

Sahipsiz hayvanları tek tek kontrol ederek hasta ve yaralı olanları il merkezindeki Kastamonu Belediyesine ait geçici hayvan bakımevine götüren HAYDİ ekipleri, hayvanların muayene ve tedavilerinin yapılmasını sağlıyor.

AA / Özgür Alantor - Güncel

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