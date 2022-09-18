Jandarma, şehit annesi Zühre Teyze'nin fındıklarını toplayarak kendisine teslim etti Güncel Haberler Jandarma ekiplerinin şehit annesi Zühre Demiroğlu'nun evine gitmesi Jandarma ekiplerinin şehit annesi Zühre Demiroğlu'nu fındık bahçesine gelmesi Jandarma ekiplerinin fındıkları toplaması Şehit annesi Zühre Demiroğlu'nun teşekkür konuşması BARTIN - Sen Bize Aziz Şehidimizden Emanetsin Zühre... Jandarma ekiplerinin şehit annesi Zühre Demiroğlu'nun evine gitmesi Jandarma ekiplerinin şehit annesi Zühre Demiroğlu'nu fındık bahçesine gelmesi Jandarma ekiplerinin fındıkları toplaması Şehit annesi Zühre Demiroğlu'nun teşekkür konuşması BARTIN - Sen Bize Aziz Şehidimizden Emanetsin Zühre Teyzem Şehidimiz Engin Demiroğlu'nun Bartın'da ikamet eden eli öpülesi annesi Zühre Teyzemizin isteği üzerine bahçesindeki fındıkları toplayarak kendisine teslim ettik. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Bartın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Jandarma, şehit annesi Zühre Teyze'nin fındıklarını toplayarak kendisine teslim etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.