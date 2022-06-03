Jandarma Sarıgöl'de öğrencilere bisiklet kaskı dağıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma Sarıgöl'de öğrencilere bisiklet kaskı dağıttı

AA - Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
 - Güncelleme:
Jandarma Sarıgöl'de öğrencilere bisiklet kaskı dağıttı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri 400 öğrenciye bisiklet kaskı hediye etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri 400 öğrenciye bisiklet kaskı hediye etti.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.

Tırazlar Mahallesi Hüseyin Gümüşlü İlkokulunda gerçekleştirilen programda jandarma ekipleri tarafından önce kask kullanımı ve önemine ilişkin bilgiler verildi.

Daha sonra 400 öğrenciye bisiklet kaskı dağıtıldı.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Jandarma Hisarcık Sarıgöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title