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Jandarma personeline traktör kullanımı eğitimi verildi

Jandarma personeline traktör kullanımı eğitimi verildi

Güncel Haberler

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından 47 trafik jandarma personeline doğru ve güvenli traktör kullanımı kursu verildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından 47 trafik jandarma personeline doğru ve güvenli traktör kullanımı kursu verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü emrinde görevli 47 trafik Jandarması personeline Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (Söke) tarafından ikinci ve üçüncü periyod çerçevesinde "doğru ve güvenli traktör kullanımı" kursu verildi. Trafik personelinin görevlerini en iyi şekilde icra etmeleri ve vatandaşlara daha etkin bir şekilde yardımcı olmak amacıyla traktör arızaları, parçaları, traktörde bulunması gereken teçhizat, traktör kullanım kuralları hakkında kurs verilirken, kurs sonunda kurs katılım belgesi alarak eğitim tamamlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Aydın Güncel Haberler

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