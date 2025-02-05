Jandarma Personelinden Huzurevi Sakinlerine Moral Ziyareti
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı personelleri, İl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine moral verdi. Ziyaret sırasında sohbet edildi, yaş pasta kesildi ve müzik dinletisi düzenlendi.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller, İl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne moral ziyaretinde bulundu.
İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Özdemir'in de bulunduğu ziyarette, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet edildi.
Büyüklerin ellerini öpen jandarma personelleri, huzurevi sakinlerine yaptığı ikramın ardından birlikte yaş pasta kesti.
Müzik dinletisinin de yapıldığı ziyarette, jandarma personeli huzurevi sakinleriyle oynadığı oyunlarla onlara moral verdi.