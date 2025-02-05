Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye! Resmen ölümleri kutladı

Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
ABD ordusu, Suriye'den çekilmek için plan hazırlıyor

Trump sinyali vermişti! ABD ordusundan tarihi geri adım

Jandarma Personelinden Huzurevi Sakinlerine Moral Ziyareti

Jandarma Personelinden Huzurevi Sakinlerine Moral Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı personelleri, İl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine moral verdi. Ziyaret sırasında sohbet edildi, yaş pasta kesildi ve müzik dinletisi düzenlendi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller, İl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne moral ziyaretinde bulundu.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Özdemir'in de bulunduğu ziyarette, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet edildi.

Büyüklerin ellerini öpen jandarma personelleri, huzurevi sakinlerine yaptığı ikramın ardından birlikte yaş pasta kesti.

Müzik dinletisinin de yapıldığı ziyarette, jandarma personeli huzurevi sakinleriyle oynadığı oyunlarla onlara moral verdi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
img

Teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış
img

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
img

Ankara'daki 3,5 saatlik zirveye damga vuran başlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş

8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?

Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
İstanbulluları kıskandıran görüntüler: 12 saatte 120 santimetre kar yağdı

12 saatte 120 santimetre kar yağdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.