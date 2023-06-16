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Jandarma personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu

Jandarma personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu

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Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıldönümü nedeniyle Aksaray'da jandarma personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıldönümü nedeniyle Aksaray'da jandarma personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde sosyal sorumluluk projesi adı altında İl Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu. İl Jandarma Komutanlığına kurulan kan verme stantlarında jandarma personeli Kızılay personeli tarafından bazı kontrollerden geçirilerek kanları alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Farkındalık oluşturmak amacıyla Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca Kızılay'a kan bağışı yapılmıştır. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı yemekhanesine Kızılay tarafından kurulan stantlarda, görevli personel tarafından kan bağışında bulunulmuştur" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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