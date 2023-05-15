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Jandarma özel çocuklar için etkinlik düzenledi

Jandarma özel çocuklar için etkinlik düzenledi

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Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel çocuklara yönelik Zeytinpark'ta etkinlik gerçekleştirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel çocuklara yönelik Zeytinpark'ta etkinlik gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programa 200 özel çocuk ile öğretmenleri ve aileleri katıldı.

Çeşitli oyunlar oynatılan çocuklar için JAK Tim Komutanlığı tarafından zipline gösterisi, Arama Kurtarma ve İz Takip Köpek Unsuru tarafından köpek gösterisi, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Mobil Trafik Eğitim Aracı üzerinde uygulamalı trafik eğitimi faaliyetleri icra edildi.

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Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel

Engelliler Haftası Jandarma Antalya Güncel Haberler

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