Jandarma orman yangınlarına karşı teyakkuzda

AYDIN - Havaların ısınmasıyla ormanlık alanlarda yangın riski artarken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de ormanlık alanlar ve turizmin merkezi Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parklar bölgelerinde yangınlara karşı teyakkuza geçti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Aydın ili sınırlarında yer alan ormanlık alanlar ve turizm merkezi Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parklar bölgelerinde, yaz aylarının başlamasıyla orman yangınlarında artış riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca 'Jandarma Her Yerde Mottosuyla' Jandarma Filo Komutanlığı'na ait helikopter ile havadan Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı ile denizden ve Jandarma Atlı Birlikleri ve Motorlu devriyeleri ile karadan, Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Timlerince yaya devriyelerle birlikte çok yönlü denetim, kontrol ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Vatandaşlara gerekli denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceğinin bilgisi verilirken, orman yangınlarına karşı dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili 'Her Şey Elimizde' mottosuyla el broşürleri dağıtıldı.