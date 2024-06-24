Jandarma, Orman Yangınlarına Karşı Denetimlerini Sürdürüyor

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde jandarma ekipleri, orman yangınlarına karşı hem karadan hem dron ile havadan denetimlerini sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle orman yangını riskinin artması üzerine jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirdi.

Dron destekli denetimlerini sürdüren ekipler, girişine izin verilen mesire alanlarında da vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.