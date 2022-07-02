Jandarma orman nöbetinde

Orman yangınına en hassas iller arasında yer alan Muğla'da Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı tüm ilçelerdeki ekipler orman yangınına karşı devriye nöbeti tutuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının başta Muğla olmak üzere birçok il için yaptığı fırtına ve orman yangını uyarısına karşı jandarma ekipleri teyakkuza geçti. Muğla'nın 13 ilçesinde sorumluluk alanındaki ormanlarda devriye görevi yürüten jandarma ekipleri vatandaşları da orman yangınına karşı uyardı.

Muğla İL Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Bodrum'da 27, Dalaman'da 5, Datça'da 4, Fethiye'de 30, Kavaklıdere'de 5, Köyceğiz'de 9, Marmaris'te 24, Menteşe'de 7, Milas'ta 26, Ortaca'da 9, Seydikemer'de 7, Ula'da 16 ve Yatağan'da 5 devriye faaliyeti olmak üzere 174 devriye faaliyeti, 565 personel ve 107 araç ile devriye görevi yürüttü.

(Bekir Tosun/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel