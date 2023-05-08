Jandarma operasyonuyla 10 dolandırıcı yakalandı

Ankara, Manisa ve İzmir'de sosyal medya üzerinden sahte ilan verip, sattıkları ürünleri göndermeyen 10 şüpheli, 3,5 milyon TL dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi.