Jandarma Operasyonunda 911 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-24" operasyonlarında; 911 kg uyuşturucu madde, 10 milyon 995 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini; 83 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 28'inin tutuklandığını, 17'sine adli kontrol kararı verildiğini, 5'inin işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Erzurum, Ankara, Van, Mersin, Kırklareli ve Gaziantep olmak üzere 13 ilde "Narkoçelik-24" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalananlara ilişkin şu ayrıntıları paylaştı:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 494 kg esrar ile 10 milyon 202 bin kök kenevir ve kök skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 11 kg skunk, 92,5 kg eroin, 36 kg esrar ele geçirildi. 18 zehir taciri yakalandı. 8'i tutuklandı. 10'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 22,5 kg esrar, 5 bin 726 adet kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4kg likit esrar ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. 3'ü de tutuklandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 795 bin adet kök kenevir ve kök skunk ele geçirildi. 1 zehir tacirinin adli işlemleri sürüyor.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 10 kg metamfetamin ve 13 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. 2'si de tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 200 kg toz esrar ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 11 sokak satıcısı yakalandı. 5'i tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonunda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 38 sokak satıcısı yakalandı. 4'ü tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kg skunk ve muhtelif miktarda kök skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. 2'si de tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 35,5 kg metamfetamin ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 kg bonzai ile muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda metamfetamin, kubar esrar ve eroin ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı. 4'ünün de adli işlemleri sürüyor."