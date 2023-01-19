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JANDARMA OPERASYONUNDA 30 BİN ŞİŞE SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

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JANDARMA OPERASYONUNDA 30 BİN ŞİŞE SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

JANDARMA ekiplerince Üsküdar, Beyoğlu ve Bağcılar'da yapılan operasyonlarda 30 bin şişe sahte parfüm ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

JANDARMA ekiplerince Üsküdar, Beyoğlu ve Bağcılar'da yapılan operasyonlarda 30 bin şişe sahte parfüm ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından Üsküdar, Beyoğlu ve Bağcılar'da sahte parfüm operasyonu yapıldı. 2 kişi gözaltına alınırken, 30 bin şişe sahte parfüm, 45 bin boş parfüm şişesi, 5 bin litre etil alkol ve 4 parfüm dolum makinesi ele geçirildi. Şüphelilerin üretimini yaptıkları sahte parfümü, yurt dışından ithal ettikleri bazı markaların parfüm şişelerine doldurup, turistik merkezlerde piyasaya sürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Görüntü DÖKÜMÜ:

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-Genel detaylar

-Parfüm hazırlama


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bağcılar Jandarma İstanbul Beyoğlu Güncel Haberler

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