Jandarma operasyonunda 2,5 ton atık yağ ele geçirildi

İZMİR'in Aliağa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, akaryakıt üretiminde kullanılacağı değerlendirilen 2,5 ton atık yağ ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2 şüphelinin akaryakıt üretimde kullanılacağı değerlendirilen geri dönüşüm madeni yağlarını bir minibüsle toplayıp, piyasaya süreceklerini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından minibüs durduruldu. Minibüste yapılan aramada; 3 akaryakıt tankı içerisinde 2,5 ton atık yağ ele geçirildi. Gözaltına alınan V.H. ve B.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.