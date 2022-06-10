Jandarma operasyonlarında 206 şüpheli yakalandı - Haberler

Jandarma ekipleri, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle 206 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 2-8 Haziran'da yapılan araştırmalar sonucu, Yenimahalle ilçesi Memlik Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. S.B. ve M.A'nın üzerleri ile araçta yapılan aramada, satışa hazır 360 gram eroin, 7 uyuşturucu hap ve 11 bin 710 lira ele geçirildi.

Bir diğer uyuşturucu operasyonu ise Şereflikoçhisar ilçesinde düzenlendi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşılan E.Ç'nin evinde yapılan aramada 50 gram kubar esrar ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan iki aparat ele geçirildi.

İki olayda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

12 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Gölbaşı, Mamak, Kızılcahamam, Polatlı ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 9 farklı hırsızlık olayını 2-8 Haziran arasında yürüttükleri çalışmalarla aydınlattı. Olayların şüphelileri olduğu tespit edilen 12 kişi yakalanırken 3'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Ayrıca 2-8 Haziran'da jandarma ekipleri, yol kontrol noktaları ile devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 191 şüpheliyi gözaltına aldı.